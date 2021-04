Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha rilasciato alcune dichiarazioni Ciro Borriello, Assessore al Comune di Napoli. Queste le sue parole:



"Vogliamo fare un'inaugurazione per lo Stadio Maradona con almeno la metà della capienza, ci lavoriamo da settembre. Daremo a Lavezzi lo stadio per organizzare il suo addio al calcio, non ci sono problemi. Credo che all'ultima di campionato potremo vedere un po' di pubblico sugli spalti del Maradona".