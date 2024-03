Napoli-Atalanta: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Match che andrà in scena domani, sabato 30 marzo, alle ore 12:30 presso lo Stadio Diego Armando Maradona. Ci si gioca la rincorsa al quarto e quinto posto, con le due squadre che sono oggi alle spalle di Bologna e Roma e non vogliono lasciare altri punti per strada. Il Napoli è reduce dal pareggio di San Siro contro l'Inter e l'eliminazione in Champions contro il Barcellona, ora è il momento di trovare continuità per questo finale di campionato. L'Atalanta, con una partita da recuperare, si trova oggi a -4 dalla Roma e vuole ritrovare la vittoria in campionato che manca dal 17 febbraio (contro il Milan).

- Gli infortuni stavolta sono di quelli pesanti.(che ha lavorato a parte durante la sosta) dopo le noie muscolari che lo hanno tenuto fuori a San Siro contro l'Inter, però. Il georgiano ha accusato una forte contrattura del muscolo adduttore della coscia sinistra e difficilmente sarà in campo. Dall'altro lato, alle prese con un problema al polpaccio ma dovrebbe stringere i denti e partire addirittura dal primo minuto.

- Napoli-Atalanta, calcio d'inizio alle ore 12:30 di sabato 30 marzo allo Stadio Diego Armando Maradona, sarà trasmessa in diretta tv da DAZN. In streaming attraverso pc, smartphone, tablet, smart tv, console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast sarà disponibile tramite app Dazn. La telecronaca dell'incontro sarà affidata a Edoardo Testoni, commento tecnico di Dario Marcolin.

PROBABILI FORMAZIONI(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Traorè; Politano, Osimhen, Raspadori. All. Calzona.(3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holma, de Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, Lookman; Scamacca. All. Gasperini.