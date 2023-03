L'ex regista dell'Atalanta Domenico Progna, che nell'anno del secondo scudetto del Napoli giocò contro la formazione partenopea, fa un confronto con la formazione di Spalletti: "Allora erano i singoli a trascinarlo, adesso è un Napoli che gioca molto bene, da squadra, non conquista mai vittorie tirate o di misura ma le guadagna con il bel gioco. Il Napoli del 2023 è fortissimo", svela nell'intervista al Corriere della Sera Bergamo, "Impossibile fare paragoni, anche Osimhen e Kvaratskhleia, che sono fortissimi, insieme non fanno un Maradona. Per numero di gol, forse, ma non certo per estro e talento".



CONTRO L'ATALANTA- "Sarà una gara complicata, è l’aggettivo giusto. L'Atalanta ha un compito difficile, fare punti a casa della prima in classifica dopo un periodo negativo, due sconfitte pensanti con Lecce e Milan e il pareggio casalingo con l’Udinese. Ma l’Atalanta dà storicamente fastidio quando viene a Napoli, in più in trasferta ha un ruolino di marcia incredibile. E poi comunque la squadra di Spalletti viene dal ko con la Lazio e starà pensando al ritorno di Champions con l’Eintracht. Sarà difficile ma non impossibile, l’importante per l'Atalanta è tornare a far gol".