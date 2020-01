Alex Meret, come scrive Il Mattino, è oggetto del desiderio di diversi club, tra cui Inter e Juventus: "La Premier è impazzita per il portiere che il Napoli considera incedibile e che andrà a formare una delle pedine su cui ripartire nella prossima stagione. Ma il procuratore, Federico Pastorello ha ricevuto diverse offerte per Meret. Anche in Italia, Inter e Juventus hanno già mostrato forti interessamenti. De Laurentiis non intende aprire alla sua partenza. Se arriverà offerte interessanti, potrebbe partire Karnezis".