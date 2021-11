L'Atletico Madrid segue con attenzione diversi giocatori del Lille. Oltre al noto interesse per il turco Zeki Celik il club allenato dal Cholo Simeone ha messo gli occhi anche su Reinildo Mandava, in questi giorni dato per molto vicino al Napoli. Il giocatore ha il contratto in scadenza: si prevede un'asta senza esclusione di colpi per acquistarlo.