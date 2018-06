Chiuso il colpo Fabian Ruiz e in attesa di affondare il colpo per Lobotka il Napoli continua a tenere in stand-by il centrocampista in uscita dalla Fiorentina Milan Badelj. Contratto in scadenza il 30 giugno non ha ancora accettato la corte degli Azzurri perchè sta aspettando di valutare anche la posizione del Milan.