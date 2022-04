Napoli, bagno di folla per l'apertura di Healthy Color: l'arrivo di Petagna, Sfera Ebbasta e Marcelo Burlon pic.twitter.com/DZnG5AK867 — calciomercato.com (@cmdotcom) April 20, 2022

. Oggi a mezzogiorno c'è stata l'inaugurazione della nuova sede del loro, la catena di fast food già presente a Milano, Roma e Torino fondata in affari dai tre.Bagno di folla per l'inaugurazione, centinaia di persone in fila prima dell'apertura. L'inondazione c'è stata anche nel pomeriggio, quando sono arrivati i tre proprietari. Tifosi del Napoli, fan del cantante e sostenitori dello stilista hanno cercato di strappare una foto.