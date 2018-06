Il Mattino fa il punto anche sul ruolo del secondo portiere in casa Napoli: "Bisognerà capire la valutazione che verrà data a Karnezis, il greco che l’Udinese mette nel pacchetto e che al Napoli non spiace. L'idea dell'ultimo minuto porta invece a Consigli del Sassuolo: il portiere non è incedibile ma il Napoli non intende spendere molto perchè Ancelotti ha deciso di puntare su Meret".