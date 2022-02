Dopo il pareggio di ieri a Cagliari, il Napoli è pronto a tornare in campo. Giovedì andrà in scena la sfida di ritorno di Europa League contro il Barcellona. Nel match d'andata gli azzurri sono usciti dal Camp Nou pareggiando 1-1, con l'opportunità di trovare la vittoria tra le mura amiche passando così il turno.



L'arbitro del match sarà il russo Sergei Karasev. Gli assistenti Demeshko e Lunev (Russia), il Quarto Uomo Levnikov (Russia), il VAR van Boeke (Olanda) e l'assistente VAR Higler (Olanda). Entrambe le squadre hanno dei precedenti con Karasev: il Barcellona lo ha incrociato quest'anno in Champions, pareggiando 0-0 in casa contro il Benfica. Il Napoli lo scorso anno in Europa League, con il ko a Granada (2-0 per gli spagnoli) nei sedicesimi di finale. Altri due precedenti per gli azzurri, ovvero nel 2016/17 al San Paolo quando la squadra di Sarri perse 2-3 contro il Besiktas. C'è però un risultato positivo per il Napoli, la vittoria in Champions nel 2013/14 contro il Marsiglia.