Napoli-Barcellona LIVE, le formazioni ufficiali: ecco il primo 11 di Calzona, Cajuste e Olivera dal 1'

Non poteva esserci esordio peggiore e migliore al tempo stesso per Francesco Calzona come nuovo allenatore del Napoli. Due giorni dopo l'annuncio ufficiale è subito notte di Champions con Napoli-Barcellona uno dei big match assoluti di questo turno, che prenderà il via a partire dalle 21 al Diego Armando Maradona di Fuorigrotta con Felix Zwayer come arbitro.



Un banco di prova clamoroso e un'occasione per far vedere subito che l'aria è cambiata. C'è una stagione da salvare e da svoltare e per mantenere un posto nella prossima Champions League arrivare a vincere l'edizione odierna potrebbe essere più facile che centrare il quarto posto in un campionato che oggi vede gli azzurri a -9 dalla coppia Atalanta e Bologna. Il ritorno è in calendario martedì 12 marzo a campi invertiti in Spagna.



LE FORMAZIONI UFFICIALI

Napoli (4-3-3) : Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Cajuste, Lobotka, Zambo Anguissa; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Barcellona (4-3-3) Ter Stegen; Koundé, Araujo, Inigo Martinez, Cancelo; Gundodan, Christensen, Frenkie de Jong; Lamine Yamal, Lewandowski, Pedri.