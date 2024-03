Napoli-Barcellona, Osimhen e Kvara cercano i quarti di Champions: il programma della vigilia

È tempo di Champions League in casa Napoli. Domani andrà in scena la gara di ritorno che vale gli ottavi di finale di ritorno della massima competizione europea. Si parte dall’1-1 che è maturato tre settimane fa al Maradona di Fuorigrotta. Non si giocherà al Camp Nou, in ristrutturazione, ma allo Estadi Olímpic Lluís Companys di Montjuic.



IL PROGRAMMA - Il Napoli dopo il pareggio contro il Torino di venerdì, ha lavorato al Konami Training Center di Castel Volturno nel fine settimana. Farà lo stesso anche questa mattina, prima di partire per la Spagna. Allenamento fissato alle ore 10:30, dopodiché nel pomeriggio ci sarà la conferenza di mister Calzona e un giocatore presso lo Estadi Olímpic Lluís Companys di Montjuic alle ore 19:00. Il Barcellona, invece, si allenerà dalle ore 11:00 al centro sportivo San Joan Despi. Dopodiché la conferenza stampa alle ore 12:45. Ci si gioca i quarti.