La presenza di Eric Abidal, team manager del Barcellona, in tribuna per Lecce-Napoli, secondo la Gazzetta dello Sport, era dovuta anche per il desiderio di seguire Fabián: "L'ha seguito con attenzione riempiendosi gli occhi nel vederlo comandare a centrocampo con quelle movenze che sono del grande giocatore. Magari, rientrando a Barcellona, ne parlerà coi suoi dirigenti ma resterà una chiacchierata in famiglia, perché è considerato tra gli incedibili da Aurelio De Laurentiis. Nel progetto Fabián non si tocca: se per Koulibaly il presidente s’è detto disposto a valutare una proposta indecente, per il centrocampista non prenderebbe in considerazione nemmeno quella"