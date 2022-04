Sarà Khvicha Kvaratskhelia il primo acquisto estivo del Napoli. Manca ancora l'ufficialità, ma è tutto fatto per lo sbarco in Italia del 21enne fantasista, accostato in passato al Milan. Dopo l'addio al Rubin Kazan, il nazionale georgiano ha deciso di chiudere la stagione in patria, alla Dinamo Batumi, dal primo luglio sarà un nuovo giocatore azzurro. Kvaratskhelia, attaccante esterno molto rapido e bravo nell'uno contro uno, firmerà un contratto di cinque anni, fino al giugno 2027. Prenderà il posto di Lorenzo Insigne, che in estate volerà in Canada per iniziare la sua avventura con il Toronto FC.