Napoli-Bologna 1-2 (primo tempo 1-0)



Marcatori: 41' pt Llorente, 13' st Skov Olsen, 35' st Sansone



Assist: 35' st Dzemaili



NAPOLI (4-3-3): Ospina, Maksimovic, Manolas, Koulibaly, Di Lorenzo, Fabian, Zielinski, Elmas (20' st Mertens), Insigne, Lozano (37' st Younes), Llorente. In panchina: Meret, Karnezis, Luperto, Mario Rui, Hysaj, Gaetano, Callejon. All. Ancelotti.



BOLOGNA (4-3-3): Skorupski, Tomiyasu, Bani, Danilo, Denswil, Medel (18' st Svanberg), Dzemaili, Poli, Orsolini (1' st Skov Olsen), Sansone, Palacio (40' st Destro). In panichina: Da Costa, Sarr, Paz, Krejci, Mbaye, Corbo, Juwara, Schouten. All. Tanjga



Arbitro: Pasqua di Tivoli



Ammoniti: Medel, Koulibaly, Poli, Denswil, Destro, Dzemaili