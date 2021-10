Napoli-Bologna è il posticipo che chiude la decima giornata di Serie A: fischio d'inizio alle 20.45 al Maradona, arbitra Marco Serra della sezione di Torino, su Calciomercato.com gli episodi da moviola.





NAPOLI-BOLOGNA, ore 20.45



Arbitro: Serra

Assistenti: De Meo – Rossi C.

Quarto Ufficiale: Massimi

Var: Mariani

Avar: Lo Cicero



60' ALTRO RIGORE PER IL NAPOLI - Cross per Osimhen, che controlla ma viene chiuso da Mbayè. Il nigeriano si riprende la palla e viene sgambettato dallo stesso difensore del Bologna: Serra indica il dischetto,, l'intervento appare leggero per assegnare il rigore.



38' RIGORE PER IL NAPOLI - Insigne scucchiaia in area per Osimhen, che nel corpo a corpo con Medel commette fallo: l'ex Inter però tocca con un braccio saltando:in anticipo e, dopo il check tra Serra e il VAR Mariani, viene assegnato il rigore.​



33' - Leggera manata di Osimhen a Theate in occasione di un corner: Serra non vede, la VAR non lo richiama.