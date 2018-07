Federico Pastorello, agente di Alex Meret, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio CRC: "Purtroppo per Alex non è stato l'inizio che tutti speravamo, ma sono cose che capitano. E' stato un peccato perché era una cosa rvitabile perchè era una gara d'allenamento. Sono cose che capitano ed è già tutto alle spalle. Tecnicamente il ragazzo può essere già disponibile per la prima di campionato. Ha già ripreso a fare una serie di lavori particolari con delle terapie, alla fine lui ha perso veramente solo 15 giorni di preparazione. Sarà mister Ancelotti decidere se posticipare il debutto o no. Abbiamo scelto Napoli perchè l'hanno voluto fortemente ed abbiamo sposato un progetto a lungo raggio. Non è una gara che cambia le cose, lo vedremo all'opera nel tempo. L'ambientamento per Alex è stato facile perchè è un gruppo giovane e perbene, inserirsi è stato molto semplice".