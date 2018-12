Da Tuttosport si legge: «Dobbiamo trasformare l’amarezza in qualcosa di positivo», il messaggio lanciato da Carlo Ancelotti subito dopo il ko per mano del Liverpool è stato raccolto da tutta la squadra che ieri ha goduto di un giorno di riposo dopo il rientro dall’Inghilterra. Oggi la ripresa degli allenamenti, per mettere a punto la prossima sfida di campionato (domenica alle 18 alla Sardegna Arena contro il Cagliari), ma anche per guardarsi negli occhi e capire se l’eliminazione dalla Champions League possa aver lasciato delle scorie nella testa dei calciatori. .