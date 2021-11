Il nodo Coppa d'Africa e gli interrogativi su come rimpiazzare numericamente giocatori fondamentali nello scacchiere dicome Koulibaly, Zambo Anguissa e Osimhen non sono le uniche preoccupazioni delin vista della prossima sessione di mercato., una lacuna colmata solo parzialmente con l'arrivo dello svincolato Juan Jesus. Attualmente, non esiste una vera alternativa all'insostituibile Di Lorenzo, ma nemmeno ad un giocatore spesso al centro del dibattito come Mario Rui. Per questi motivi, il direttore sportivodel Lille, obiettivo sensibile per giugno alla luce della sua condizione contrattuale -- ma che lo stesso club francese avrebbe tutto l'interesse a cercare di cedere prima a fronte di un indennizzo minimo e in considerazione del deludente campionato disputato sin qui dalla formazione campione di Francia in carica.come conferma l'operazione Osimhen della passata stagione, e possono rappresentare un vantaggio qualora il Lille decidesse di privarsi di quello che è tuttora un titolare fisso nelle rotazioni dell'attuale allenatore Gourvennec.- Il Napoli lavora per l'immediato ma,in quella zona del campo. Empoli è una piazza alla quale gli uomini mercato sono molto legati e dove nell'ultimo campionato di Serie B si è messo in mostra un talento come il classe 2000. Chiuso da Marchizza in questo primo scorcio di campionato, resta un giocatore appuntato sul taccuino di molti ds, come del resto quello diha avuto anche un brevissimo passaggio in Italia, tra le fila dell'Udinese, prima di andare a rinforzare l'altra squadra di punta della famiglia Pozzo, il Watford. Una pista interessante ma più proibitiva sotto l'aspetto economico, essendoed essendo stato pagato circa 16 milioni di euro appena un anno fa.