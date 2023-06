Aurelio De Laurentiis ha un nuovo obiettivo, espandere il brand Napoli fino al Giappone. Lo ha detto chiaramente il patron azzurro che il club è alla ricerca proprio di un calciatore giapponese. Diversi i nomi nel mirino, andando a studiare ciò che servirà a Rudi Garcia per andare a difendere il titolo di campioni d'Italia.



PER LA DIFESA - Insieme alla questione Osimhen, quella legata al futuro di Kim è sicuramente la più complicata. Perché il difensore sudcoreano tra qualche settimana saluterà, il Bayern Monaco è pronto a pagare la clausola rescissoria portando quasi 60 milioni nelle casse del Napoli. Servirà così il sostituto e tra i tanti nomi il Napoli segue due calciatori della Nazionale giapponese. Ecco, dunque, due calciatori dalla Bundesliga: Hiroki Ito, mancino bravo in impostazione, classe '99 dello Stoccarda, e Ko Itakura, strutturato, attento, classe '97 del Borussia Mönchengladbach.



OBIETTIVO KUBO - Se Kim è ad un passo dall'addio, c'è Hirving Lozano che presto potrebbe fare le valigie. Il messicano ha il contratto in scadenza tra un anno e dall'Arabia Saudita sono pronti per lui 10 milioni di euro che lo stesso Lozano sarebbe pronto ad accettare. Serve ancora l'intesa economica con il Napoli che nel frattempo pensa già al suo sostituto. Restando in tema Giappone, ecco Takefusa Kubo, ala destra classe 2001 della Real Sociedad. Rapido, mancino, baricentro basso, in Spagna viene chiamato il Messi giapponese. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Napoli starebbe facendo un pensiero proprio su Kubo per il dopo Lozano e la valutazione sarebbe di circa 20 milioni di euro.