Il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha parlato a margine di un evento a Genova. Tra i tanti temi toccati anche un augurio a Walter Mazzarri, suo ex allenatore e ora tornato a Napoli. “L’ho sentito ieri, gli ho fatto un in bocca al lupo. Sono rimasto molto legato e affezionato a lui. Ci sentiamo ancora, dovevamo vederci in estate. È una persona molto in gamba e un bravissimo allenatore, ha fatto benissimo in tante realtà, Reggina recuperando quegli undici punti alla Sampdoria, ha fatto benissimo al Napoli vincendo e arrivando secondo. È un allenatore di qualità, di capacità, molto volitivo. In bocca al lupo. Gli voglio bene”.