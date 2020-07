È stata una partita a due facce perieri contro il Milan. Prima l'errore di marcatura, perdendo completamentein occasione del gol del vantaggio rossonero. Poi, però, nella ripresa c'è stata un'evidente crescita dello spagnolo che ha trovato anche l'assist per il momentaneo 2-1 di- Proprio su quella rete è arrivata nuovamente un'esultanza per, questa volta da parte di tutti e tre gli attaccanti del Napoli. Mano sotto il mento e testa alta, altissima, per sottolineare che comunque andrà il futuro dello spagnolo potrà dire di aver dato tutto per il. E lo ha fatto insieme ai suoi compagni di reparto per tanti anni,, vicini anche in questo momento, vicini anche in quest'esultanza.- Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ieri sera è stato abbastanza chiaro: ​La volontà di restare c'è, connon ci sono problemi. José sa che questa è casa sua. Deciderà lui cosa fare". È stato ancor più chiaroieri a margine della gara contro il Milan: "Dovete chiedere aseva tenuto. Loro sanno ciò che penso. Va rispettata la politica della società".- In teoria l'ultima parola spetta a, ma in pratica non è proprio così. Perché a quanto pare la volontà di vestire ancora la maglia del Napoli c'è tutta, però alle sue condizioni: un contratto biennale. Ma la societànon sembra aver intenzione di andare, con una scadenza che sarebbe fissata perIn questo tira e molla c'è bisogno che qualcuno faccia un passo verso l'altro, altrimenti questo potrebbe essere davvero l'ultimo mese diai piedi del Vesuvio.