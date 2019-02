José Maria Callejon, esterno del Napoli, ha parlato a Sky Sport prima del match contro la Fiorentina: "L'anno scorso non avevamo approcciato bene alla gara e abbiamo perso. Il passato non conta, conta oggi: speriamo di fare una bella partita e vincere. Sappiamo che loro ultimamente sono in fiducia, hanno ritrovato tanti giocatori. Siamo qui per fare una bella partita e continuare a vincere per non staccarci dai primi posti. Scudetto? Vinciamo e andiamo avanti così, siamo qui per quello, poi vediamo come va".