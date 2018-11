Il campionato si ferma per le nazionali, il mercato no: la sosta offre ai club la possibilità di studiare le prossime mosse tra acquisti, cessioni e rinnovi e proprio su quest'ultimo fronte ilsi è mosso nelle ultime ore. Sono diverse le questioni ancora da risolvere per, che ha preso in mano la situazione e si sta muovendo per sbloccare tutte le trattative.- A partire da quella per il prolungamento di. Il contratto dello spagnolo scade nel 2020 e la clausola da 20 'soli' 20 milioni di euro fa gola a diversi club, ma Ancelotti e il ds sono stati chiari: è fondamentale per il Napoli conservarlo. Per questo il pressing sul presidente De Laurentiis per prendere l'iniziativa, pressing che sta avend successo: presto nuovi contatti con l'entourage,(2021) contando sulla ferma volontà di restare di Callejon, che a Napoli ha messo radici e dove gradirebbe chiudere la carriera.- Per una trattativa che può sbloccarsi, altre tre non lasciano tranquilli tifosi e dirigenza azzurra. Se recentemente l'agente di(scadenza 2021) ha rimesso in discussione il rinnovo fino al 2023 e rilanciato l'interesse della Premier League, non solo del, per il terzino albanese, a preoccupare maggiormente sono i casi. Il centrocampista polacco sta vivendo un avvio di stagione complicato, con un rendimento lontano dagli standard a cui aveva abituato Napoli, ciò nonostante il suo nome non esce dai taccuini dalle big europee,su tutti. Prolungare quel contratto da 1,1 milioni a stagione fino al 2021 (portandolo al 2023) ed eliminare quella clausola da 65 milioni (valida solo per l'estero) è una delle priorità per Giuntoli,. Ingaggio e clausola sono gli stessi scogli su cui si è incagliata anche l'operazione Mertens, tornato a brillare nonostante l'iniziale alternanza con il polacco Milik. Per il belga i tempi sono ancora più ristretti, vista la scadenza del contratto nel 2020 e le sirene cinesi mai celate dallo stesso attaccante:. Mertens ama Napoli e ha dato priorità al club azzurro, ma allo stesso tempo a 31 anni valuta ogni possibilità: la palla passa a De Laurentiis e Giuntoli, serve uno sforzo per trattenere 'Ciro'.