Secondo quanto riportato da As, José Maria Callejon potrebbe lasciare il Napoli. L'esterno spagnolo è da tempo nel mirino del Milan, ma il portale iberico spiega come Callejon, in caso di partenza, gradirebbe molto il ritorno a Madrid, sponda Atletico però. L'ex- Real trova nel Cholo Simeone un suo grande estimatore e la clausola di 23 milioni di euro lo rende un obiettivo molto appetibile per i colchoneros, che gli permetterebbero di giocare la Champions League, a differenza del Milan.