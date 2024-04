Napoli, Calzona: 'Con il quinto posto siamo ancora in lotta per la Champions League. Zielinski importante per noi'

17 minuti fa



Il Napoli fa visite all'Empoli. A DAZN ha parlato il tecnico dei partenopei Francesco Calzona. Queste le sue parole.



L'ANALISI - "Come ormai dico da tempo la matematica non ci condanna, ora che c'è questa possibilità ulteriore è motivo per noi di lottare per raggiungere posizioni di prestigio. Abbiamo lavorato tanto, è chiaro che è un qualcosa che dobbiamo levarci e quando hanno palla gli altri dobbiamo difendere da squadra. Zielinski? Nelle ultime settimane l'ho visto in crescita, è un giocatore importante e si allena come ha fatto io lo utilizzo. E' un grande giocatore, è un giocatore importante per noi".