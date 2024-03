Napoli, Calzona: 'Non ho sentito Juan Jesus. Su Acerbi la giustizia farà il suo corso'

Francesco Calzona, allenatore del Napoli e CT della Slovacchia, proprio dal ritiro della Nazionale ha rilasciato un'intervista a Sport Mediaset nel corso della quale è tornato a parlare del caso Acerbi-Juan Jesus:



"Se ho sentito Juan Jesus? Ti dico la pura verità. Juan Jesus non l'ho sentito, essendo qui in Slovacchia mi sono concentrato sulla Nazionale. A fine partita, l'ho visto 20-30 secondi e gli ho fatto i complimenti per la gara, poi avevo le interviste e non ho più parlato con lui. C'è la giustizia sportiva che farà il suo corso, vediamo come andrà a finire"



COSA SUCCEDE - Acerbi e Juan Jesus sono stati sentiti venerdì dal procuratore Chinè: una decisione sulla faccenda è attesa nei primi giorni della nuova settimana, si va dalle 2-3 giornate in caso di comportamento offensivo alle 10 in caso di espressioni razziste. Acerbi sostiene di aver detto "Ti faccio nero", Juan Jesus di aver sentito "Vai via nero, sei solo un negro".