Non era in campo Lorenzo Insigne con il suo Napoli ma l’ex capitano c’era con la mente e con il cuore. Il giocatore del Toronto Fc è stato uno dei primi a congratularsi con i suoi ex compagni di squadra. Lo ha fatto con un lungo e sentito post su Instagram. “Oggi è la rivincita degli ultimi, di quelli che non si arrendono mai — il messaggio —. Un gruppo fantastico che ha dimostrato di essere all’altezza di questo terzo scudetto. Grandi ragazzi con il cuore vicino a tutti voi. Napoli campione".