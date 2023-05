Bellissima, amatissima e super tifosa del Napoli. Raffaella Fico è stata tra le prime a festeggiare lo Scudetto della squadra di Spalletti con storie e post ad hoc che ritraevano i fuochi d’artificio che hanno avvolto la città. La showgirl ed ex di Mario Balotelli, con cui ha una figlia, è stata ospite in queste ore di Rai Radio1 e si è posta nella scia di quante avevano promesso spettacoli speciali per celebrare il tricolore degli azzurri. “Come festeggio lo scudetto? Facendomi un bagno in zona Posillipo. Se sarà in topless o in costume? Questo lo vedremo, non posso svelare tutto, ma una promessa è una promessa…“. In attesa di vedere lo show di Raffaella, ai suoi followers non resta che guardarla in tutta la sua bellezza nella GALLERY sottostante.