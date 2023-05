In alcuni momenti la festa per lo scudetto del Napoli è degenerata. Nella tarda serata di ieri, in piazza Garibaldi, i carabinieri hanno arrestato un uomo per violenza, resistenza a Pubblico Ufficiale e possesso di armi. L'uomo era armato di pistola, poi rivelatasi a salve: quando i militari dell'Arma gli hanno intimato di abbassare l'arma, l'uomo ha colpito ha pugni in faccia uno dei carabinieri. Arrestato, è stato portato in camera di sicurezza, in attesa di giudizio.Un altro giovane è stato invece denunciato per resistenza a Pubblico Ufficiale dopo aver investito un carabiniere. Il giovane, in compagnia di un amico, era in sella a uno scooter quando ha notato un posto di blocco dei carabinieri e ha invertito improvvisamente il senso di marcia, investendo uno dei militari. A riportarlo è Fanpage.