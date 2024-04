Napoli, c'è David per il dopo Osimhen: avviati i contatti, la strategia di De Laurentiis

Con le valigie in mano,Sono stati quattro anni intensi, con la vittoria di uno scudetto, del titolo di capocannoniere e tante emozioni condivise. È il momento di dividere le strade e lo scorso dicembre c'è stato il maxi rinnovo propedeutico alla cessione estiva con tanto di inserimento della clausola rescissoria. Il Napoli, però, non sta a guardare e pensa già al futuro, aC’è una lista in questo momento, partendo dal, passando per Santidel Feyenoord, fino ad arrivare al più defilato e complicato Joshuadel Bologna. Al lavoro la squadra mercato attuale del Napoli, ma anche il prossimo ds Giovanni Manna.

- Per il nuovo centravanti serve qualcuno che porti gol e certezze. E nelle ultime due stagioni David ha superato le 20 reti in tutte le competizioni con il Lille. Settimana scorsa gli agenti del calciatore erano in Italia.Sembra esserci la volontà da entrambe le parti:La probabile mancata partecipazione alla prossima Champions League del Napoli non pare rappresentare un ostacolo, il centravanti canadese vorrebbe aprire le porte agli azzurri a prescindere dal traguardo europeo che centreranno i partenopei in questa stagione.

- Ci sarà da intavolare un discorso con il Lille. Buoni i rapporti, anche se è cambiata la proprietà rispetto all’acquisto nel 2020 di Victor Osimhen.di cui il Napoli disporrà tranquillamente una volta incassati i 130 milioni della clausola di Victor Osimhen. In attesa del PSG su tutti. Tuttavia c’è un fattore che aiuterà ad abbassare il prezzo, anche notevolmente:Intanto si inizia già a parlare di contratto,Il Napoli si muove, vuole portare ai piedi del Vesuvio l'erede di Osimhen proprio dal Lille, da dove il nigeriano arrivò quattro anni fa.