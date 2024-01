Continua anche nel 2024 il momento no del Napoli. Uscito per un problema fisico nella gara contro il Monza. Alex Meret si è sottoposto ad esami strumentali dopo l'infortunio che hanno riscontrato una lesione di secondo grado del muscolo semimembranoso. Una tegola per Mazzarri che ora rischia di perdere il suo portiere titolare per circa due mesi



OUT A LUNGO - Questo il bollettino del club. "Il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti all'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il primo match del 2024, Torino-Napoli, in programma domenica 7 gennaio alle ore 15 per la 19esima giornata di Serie A. La squadra ha lavorato sul campo 1 iniziando la sessione con una fase di riscaldamento. Successivamente il gruppo è stato impegnato in una seduta finalizzata al possesso palla. Di seguito lavoro aerobico e chiusura con partitina a campo ridotto. Gollini ha svolto seduta completa con il gruppo. Alex Meret si è sottoposto ad esami strumentali, al Pineta Grande Hospital, che hanno evidenziato una lesione di secondo grado del muscolo semimembranoso sinistro".