Come riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il Napoli sta seriamente pensando di ingaggiare Fernando Llorente. L’ex attaccante della Juve (stagioni 2013/14 - 2014/15), dopo la fine dell’esperienza biennale al Tottenham, è attualmente svincolato. Il ds del Napoli Giuntoli vuole regalare il giocatore spagnolo a Carlo Ancelotti. Nelle gerarchie del tecnico di Reggiolo, Llorente sarebbe la perfetta alternativa di Arkadiusz Milik. Nonostante l’età non più verde, Llorente è un classe 1985, l’ultima stagione vissuta agli Spurs ha dimostrato l’affidabilità ancora alta dell’attaccante spagnolo. Non si può dimenticare il contributo del Re Leone nella semifinale di ritorno di Champions League giocata dal Tottenham contro l’Ajax.