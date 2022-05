L'obiettivo prefissato ad inizio stagione da parte del Napoli era quello di ritrovare la qualificazione in Champions League. Ad un certo punto Spalletti e i suoi uomini sono stati concretamente in corsa per la vittoria dello scudetto. Un solo punto in tre gare tra Fiorentina, Roma ed Empoli, però, ha frenato tutto ed ecco il passo indietro, puntando nuovamente all'ambizione iniziale.



Per centrare il traguardo manca veramente poco, la vittoria di ieri contro il Sassuolo ha dato la quasi certezza al Napoli di ritrovare un posto in Champions. A tre giornate dalla fine i punti di vantaggio su Lazio, Fiorentina e Atalanta sono abbastanza per la certezza. L'unica che può contare ancora sul dubbio aritmetico è la Roma, che se dovesse vincere questa sera contro il Bologna si riporterebbe a meno 9. Dopodiché il Napoli dovrebbe perdere tutte le sfide rimanenti mentre i giallorossi le dovrebbero vincere sempre.