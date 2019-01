Come riporta il Corriere dello Sport, Christian Kouamé sarà un giocatore del Napoli a partire dal prossimo giugno: "Se il calcio è dei magnati, dei principi e degli sceicchi, bisogna inventarsi un’altra via: e va così da quindici anni ormai, dieci dei quali attraversati in Europa, accomodandosi spesso e volentieri al tavolo dei Grandi, e sarà una sceneggiatura già vista, apprezzata - quella dei Koulibaly e dei Ghoulam, per citarne un paio - e che andrà a scovare nel fresco talento di Christian Kouame, che il Napoli ha prenotato, anzi acquistato, in attesa che arrivino le firme e si definiscano i dettagli, come prassi d’un mercato che in questo momento non può tecnicamente decollare semplicemente perché mancano De Laurentiis e Preziosi".