Il big match della prima giornata di ritorno trae Roma si avvicina, e il tecnico azzurro Lucianoalla vigilia ha un solo, enorme dubbio: la condizione fisica e mentale diè tra le migliori in assoluto, ma inserirlo negli undici titolari vorrebbe dire, fino ad oggi sempre presenti o quasi. Il macedone, estremamente duttile, potrebbe essere impiegato sia sull'esterno alto a destra, sia da mezzala sinistra.Davanti a Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e Mario Rui sembrano sicuri del posto; poche chance per Olivera sulla sinistra. In mediana i soliti tre interpreti, Anguissa, Lobotka e Zielinski, mentre in avanti Osimhen con ai lati Politano e Kvaratskhelia. Sempre che Elmas non riesca a farsi spazio tra il centrocampo e il reparto offensivo...