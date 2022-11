Il Napoli non ha nessuna intenzione di fermarsi. La formazione di Luciano Spalletti, prima con sei punti di vantaggio sul Milan campione d’Italia, ha espugnato Bergamo in rimonta e domani, tra le mura amiche del Maradona, punta a regalarsi la lode. Osimhen e compagni, infatti, contro l’Atalanta hanno ottenuto la nona vittoria consecutiva in Serie A e con l’Empoli vogliono fare dieci. Impresa alla portata del Napoli, secondo gli esperti, dato vincente a quota rasoterra, 1,18, contro il 14 per l’impresa dei toscani mentre si scende a 7,50 per il pareggio. Azzurri dunque favoritissimi ma dovranno fare molta attenzione perché i ragazzi oggi allenati da Paolo Zanetti hanno una striscia aperta di 3 successi consecutivi in campionato contro il Napoli. Non mancheranno i gol, l’Over 3,5 si gioca a 1,88, e di conseguenza un Ribaltone, offerto a 7,50, come nell’ultimo incrocio, non è da escludere. Spalletti vuole sfruttare il momento di Victor Osimhen, a segno da quattro gare consecutive con sei gol realizzati. La doppietta dell’attaccante nigeriano è in quota a 4,10. L’Empoli si affida al giovanissimo Tommaso Baldanzi, in gol a 7,50, già decisivo contro il Sassuolo. Il Milan, orfano di Giroud, è atteso dal derby lombardo con la Cremonese, unica formazione in Serie A ancora a corto di vittorie. I rossoneri, secondo gli esperti Sisal, sono favoriti a 1,50 contro il 6,50 dei padroni di casa mentre il pareggio si gioca a 4,25. I campioni d’Italia, in campionato, sono rimasti a secco solo contro il Sassuolo ma subiscono gol da quattro gare in fila: il Goal, a 1,80, appare ipotesi molto concreta. Attenzione ai rigori che ha visto Cremonese e Milan coinvolte, nel complesso, dieci volte in stagione: un altro penalty si gioca a 2,75. Assente Giroud, Pioli si affida a Rafa Leao, sempre più leader dei rossoneri come dimostrano i 5 gol e 5 assist in Serie A. Un’altra gara condita da una rete e un passaggio vincente è offerta a 7,50. La Cremonese spera nel quarto gol stagionale di David Okereke: la marcatura del nigeriano, o di chi lo sostituirà nel corso del match, si gioca a 4,75. Il terzo match di domani è quello tra Spezia e Udinese, due squadre in un momento non positivo. Friulani vincenti a 1,85, successo ligure a 4,25 mentre la divisione della posta è data a 3,60.