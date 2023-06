Inizia il lavoro sul mercato del nuovo Napoli targato Rudi Garcia. Il quotidiano Il Mattino aggiorna sulle trattative del club campione d'Italia. I partenopei sono in cerca di un nuovo vice per Alex Meret, visto che non sarà riscattato Pierluigi Gollini: l'interesse del Napoli è rivolto ad Emil Audero della Sampdoria, nel mirino anche dell'Inter.