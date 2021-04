Il futuro di Gattuso a Napoli non sembra avere vita lunga. A fine stagione il tecnico calabrese con ogni probabilità saluterà e andrà alla ricerca di una nuova esperienza.



Il nome più chiacchierato nelle ultime settimane per sostituire Gattuso a Napoli è quello di Luciano Spalletti. L'allenatore toscano convince De Laurentiis e i contatti tra i due sono costanti in questo periodo, come sottolinea oggi la Gazzetta dello Sport. L'accelerata decisiva, però, ci sarà solo al termine del campionato.