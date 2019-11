Come riporta la Gazzetta dello Sport: "Il presidente ha spiegato quanto sia importante proseguire il cammino in Champions League e quanto sarà ancora più importante confermarla anche per la prossima stagione. E perché ciò avvenga c’è bisogno di arrivare tra le prime quattro. Il Napoli affronterà, il 10 dicembre, il Genk al San Paolo. Il club belga è ultimo in classifica e non dovrebbe creare grossi problemi, anche perché basterà un pareggio per centrare il primo obbiettivo stagionale. In questo caso, scatterà un bonus, già accordato dal club (100 mila euro) che andrà a alleggerire la multe che verranno. Intanto, lo stipendio di ottobre resta, per il momento, congelato. E chissà che il presidente non decida di sbloccarlo dopo la gara col Genk"