Tuttosport svela come il Milan continui a sondare Amadou Diawara: "Leonardo e Maldini ci avevano già provato a gennaio, dopo aver sondato il terreno a inizio novembre; il Napoli, però, disse no al prestito per Amadou Diawara, centrocampista guineano acquistato nell’estate 2016 dal Bologna per 15 milioni. I dirigenti del Milan avevano pensato al regista africano nel momento in cui si era infortunato Biglia, fattosi gravemente male al polpaccio destro, operato poi in Finlandia dal luminare Orava; ko che ha tenuto fuori dai giochi l'argentino fino a metà febbraio. Come detto il Napoli a gennaio rifiutò il prestito proposto dai rossoneri nonostante Diawara fino a quel momento avesse avuto pochissime occasioni da Ancelotti. Il giocatore quasi sicuramente lascerà Napoli a fine annata e il suo prezzo è destinato a calare dopo le poche presenze e l’ultimo infortunio che lo terrà fermo ai box probabilmente fino a fine maggio. I contatti con il suo entourage sono rimasti attivi e il guineano potrebbe rivelarsi una soluzione intelligente per consegnare a Gattuso un elemento che già conosce bene il nostro calcio"