La sfortuna continua a non dare tregua al Napoli di Luciano Spalletti, che anche al termine della trasferta di Europa League di Barcellona ha dovuto pagare un prezzo in termini di infortuni. Come se non bastassero le assenze di Politano, Lobotka e Lozano, il tecnico toscano ha registrato ieri sera la notizia del risentimento muscolare all'adduttore sinistro per Zambo Anguissa, costretto ad abbandonare il campo prima della conclusione del match contro i blaugrana.



Un'ulteriore tegola in una fase chiave della stagione, tra corsa scudetto ed Europa, la cui gravità è peraltro tutta da stabilire. Il calciatore camerunese si sottoporrà nelle prossime ore alle visite strumentali del caso e il timore è che possa trattarsi di uno stiramento, che allungherebbe i tempi di recupero. In attesa di questi riscontri, appare piuttosto verosimile che Anguissa salti la prossima trasferta di Cagliari.