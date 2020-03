L'Italia si ferma, il Coronavirus costringe tutti a restare a casa. Il periodo non è dei più semplici, ma a Napoli l'inventiva non manca e già da qualche giorno sono iniziati i primi cori ed i primi canti tra i balconi e le finestre di casa.



Così il Napoli ha deciso di prendere spunto in questo triste sabato. Arriva il messaggio sui social da parte del club partenopeo:



"Oggi, alle 19:45, facciamo cantare Napoli! Affacciati al balcone/finestra e canta "Un giorno all'improvviso..."! Manda un messaggio ai tuoi amici, vicini o dirimpettai e pubblica il video taggando @officialsscnapoli ed usando l'hashtag #HaDaPassaANuttata!".