Come riporta il Corriere dello Sport: “Meret ha smaltito ogni problema, da tempo non avverte più alcun tipo di dolore, è tornato a volare come sa fare naturalmente. Ha superato ogni verifica rispondendo sul campo, durante gli allenamenti e i classici riscaldamenti pre-partita, con una reattività impressionante, con quella freschezza del ventunenne che ha una carriera davanti e intende affollarla di traguardi. Contro la formazione laziale al San Paolo potrebbe fare il suo esordio: decide Ancelotti”