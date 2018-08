La Gazzetta dello Sport parla del ballottaggio Karnezis-Ospina in casa Napoli: "Si avvicina il momento delle scelte. Certo, bisogna innanzitutto capire come sta Meret, perché il numero uno sarà lui. L’ex dell’Udinese non forzerà i tempi di recupero, anche se scalpita per mettersi a disposizione. È difficile che possa esserlo contro il Milan, mentre Ospina si è presentato in buone condizioni e quindi è già in concorrenza con Karnezis, che peraltro a Roma non ha demeritato"