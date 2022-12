Il Napoli ha deciso ormai da qualche settimana che servirà alla rosa di Spalletti un importante vice Di Lorenzo. Bartosz Bereszynski ha l'identikit giusto, tra esperienza e qualità per essere l'alternativa giusta del capitano azzurro.



Una trattativa in dirittura d'arrivo, con Zanoli che andrà alla Sampdoria e Bereszynski che vestirà la maglia del Napoli. Secondo quanto raccontato dal Corriere dello Sport, Giuntoli è al lavoro per portarlo la settimana prossima ai piedi del Vesuvio: c'è ancora bisogno di mettere a posto alcune distanze economiche che però non sono ritenute un ostacolo. Contro l'Inter, però, Bereszynski ancora non ci sarà.