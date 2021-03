Tra tre giorni riprenderà la Serie A dopo la sosta per le Nazionali. Allo Stadio Maradona di Fuorigrotta scenderanno in campo alle 15 Napoli e Crotone.



L'arbitro del match sarà Antonio Di Martino di Teramo, gli assistenti Baccini-Berti, il IV Uomo Pezzuto e al VAR Abisso-Giallatini. Il Napoli incrocia per la prima volta Di Martino, che è alla sua quarta partita in Serie A. Il Crotone, invece, nel corso della stagione è già stato arbitrato questo direttore di gara, perdendo per 4-2 a Cagliari e fermandosi sullo 0-0 ad Udine.