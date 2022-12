Volge al termine il ritiro del Napoli ad Antalya, in Turchia. Dopo la vittoria contro l'Antalyasport la squadra di Spalletti è pronta per scendere nuovamente in campo. Lo farà oggi alle 16 (ore italiane) nella seconda amichevole contro il Crystal Palace di Patrick Vieira. Spalletti ritrova Juan Jesus e così Di Lorenzo torna a giocare nel suo ruolo naturale, quello di terzino destro. Un altro cambio a centrocampo, con l'inserimento di Ndombele dal primo minuto a discapito di Raspadori che partirà dalla panchina.



NAPOLI (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Ostigard, Jesus, Mario Rui; Ndombele, Lobotka, Elmas; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti.