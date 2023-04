. Stesso risultato, di nuovo 0-1, ma stavolta cambia tutto: ci sarà il lieto fine. Nel 2018 segnava, la città era in festa e sognava di vincere lo scudetto, oggi ci pensa, uno dei meno attesi, visto l'ultimo periodo, ma conta spingerla dentro, conta portare tre punti a casa che pesano tantissimo e permettono al Napoli di fare un enorme passo in avanti.L'ex Sassuolo segna quello che significa tantissimo, quello che oggi è diventato il simbolo, il gol del terzo scudetto. Già,che potrebbe arrivare settimana prossima con il Napoli che affronterà la Salernitana al Maradona e la Lazio (seconda a -17) sarà a San Siro contro l'Inter. Ci pensa chi nel reparto offensivo è l'uomo ad aver messo a segno meno reti in campionato. Fino a questa sera, infatti,Anche allora quella marcatura arrivò quasi allo scadere e portò tre punti al Napoli. Oggi si ripete, un'altra vittoria che passa per i suoi piedi.- Una stagione, come si evince dai numeri, che non è stata idilliaca per Raspadori. Pochissimo spazio, vista la presenza di un cannibale come Victor Osimhen e un gioiello come Kvaratskhelia sull'out mancino. Qualche chance l'ha avuta ma senza risultare efficace in campionato. Discorso differente in Champions, con i 4 gol all'attivo (meglio di lui solo Osimhen).che lo ha tenuto fuori oltre un mese. Una stagione di inserimento: l'azzurro ha tutto il tempo per dimostrare al Napoli quanto vale. L'investimento, infatti, è per il lungo periodo. Oggi, però, può cancellare ogni dubbio della stagione, ogni partita che non è andata come lui e i tifosi avrebbero voluto.e prendendosi l'abbraccio di tutti i napoletani che, cinque anni dopo il sogno svanito, stanno per gioire come non mai. Questa volta per davvero.