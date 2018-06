Petr Cech ha dato la sua risposta al Napoli. In queste ore, la dirigenza azzurra con il ds Giuntoli ha fatto una richiesta all'Arsenal per il prestito annuale di Cech come erede di Pepe Reina, tentativo concreto ma per cui si attendeva la decisione del portiere. L'ex Chelsea però ha fatto marcia indietro: non è convinto dal Napoli, rimane caldo il nome di Meret ma il favorito di Ancelotti è Areola. I dettagli nel nostro video dal centro di Milano, in uno dei luoghi più frequentati dal ds Giuntoli.