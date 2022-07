Quarto giorno di ritiro a Castel di Sangro. Continua la preparazione degli azzurri che si sono allenati questa mattina sotto la guida di Spalletti.



Prima fase con attivazione in palestra, dopodiché lavoro tecnico-tattico in campo. La squadra poi è tornata in palestra per un circuito di forza. Chiusura con partitina a campo ridotto ed esercitazione di tiri in porta. Out Ounas che non si è allenato con la squadra. Rientra Fabián pienamente in gruppo. Ambrosino al termine della sessione è rimasto con lo staff a lavorare sulle conclusioni sotto porta.